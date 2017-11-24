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Mısır'da camiye bombalı saldırı: En az 54 ölü

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Mısır'da camiye bombalı saldırı: En az 54 ölü
Mısır'ın Ariş kentinde bir cami yakınında meydana gelen patlamada 54 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentinde bir cami yakınında meydana gelen patlamada 54 kişinin öldüğü, 75 kişinin yaralandığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mucahid, televizyondan yaptığı açıklamada, Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentinin batısındaki Ravza Camisi yakınında bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 75 kişinin yaralandığını söyledi. 

Güvenlik kaynakları patlamanın cuma namazı sonrası meydana geldiğini belirtti.

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​Saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı ancak Mısır ordusu eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te ordu darbesiyle devrilmesinin ardından bölgedeki cihatçılarla savaşıyor.

2014'te IŞİD'e biat eden Sina'daki cihatçılar bölgede yapılan bir dizi ölümcül saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

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