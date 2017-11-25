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Mısır'daki cami saldırısında bilanço artıyor

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Mısır'daki cami saldırısında bilanço artıyor
Mısır'da camiye gerçekleştirilen saldırıyı 25-30 kişilik IŞİD mensubu bir grubun yaptığı bildirilirken ölü sayısının 305'e yükseldiği aktarıldı.

Mısır’da savcılık, Kuzey Sinai bölgesinde, Ariş kentinde dün bir camiye düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenler, 27’si çocuk 305 kişiye yükseldiğini açıkladı. Cuma namazı sırasında Ariş kentine bağlı Abed kasabasındaki camiye bombalı saldırı düzenlenmişti.

Savcılığın verdiği bilgiye göre 4x4 ciplerin içindeki yaklaşık 25-30 kişilik maskeli bir grup camiye ateş açtı. IŞİD bayrağı da taşıyan saldırganların açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaralandı, yaralılar çevredeki hastaneler kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Halid Mücahid, saldırıda teröristlerin bomba attığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Mısırda üç gün yas ilan edildi.

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