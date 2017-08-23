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Mısır'dan ABD'ye şok cevap!

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Mısır'dan ABD'ye şok cevap!
ABD'nin Mısır'a yapılan yardımları durdurulduğunu açıklanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Mısır Dışişleri Bakanlığı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile görüşmenin iptal edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Ortadoğu gezisinin son durağında İsrail-Filistin sorunun çözümü için temaslarda bulunmak üzere bugün Kahire'ye ulaştı.

Ancak Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı ile Jared Kushner'in görüşmesinin iptal edildiği duyuruldu.

Dün ABD, insan hakları ihlalleri nedeniyle Mısır'a yapılan yardımların durdurulduğunu açıklamıştı. Mısır yönetimi ise, ABD'nin yardımları askıya alma kararının ikili ilişkilere negatif etkisi olacağını söylemişti.

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