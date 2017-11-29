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MİT 2013’te Reza Zarrab konusunda Erdoğan’ı uyarmış

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MİT 2013’te Reza Zarrab konusunda Erdoğan’ı uyarmış
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, MİT'in 2013’te Zarrab konusunda Erdoğan’ı uyardığını iddia etti.

CNN Türk’te Şirin Payzın'ın sunduğu “Ne Oluyor” programında CHP Ankara Milletvekili Levent Gök dikkat çeken bir MİT raporunu açıkladı.

Gök, Zarrab davası ile ilgili olan bir MİT raporunu paylaştı. Gök, 2013 tarihli olduğunu belirttiği raporda, Zarrab hakkında yolsuzluk yaptığına dair bilgilerin bulunduğunu ve o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiğini belirtti.

ZARRAB HÜKÜMETE ZARAR VEREBİLİR

MİT'in, bu durumun hükümete zarar verebileceğini de raporda belirttiğini söyleyen Gök, "Erdoğan'ın 'ben bu hususları bilmiyordum' demek gibi bir şansı var mı?" diye sordu.

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