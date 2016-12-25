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MİT, darbe girişimini neden önceden haber alamadı?

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MİT, darbe girişimini neden önceden haber alamadı?
MİT'in 15 Temmuz kalkışmasını neden önceden haber alamadığı, TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu tarafından taslak raporunda yazıldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu, MİT'in 15 Temmuz'u önceden neden haber alamadığını taslak raporuna yazdı. Raporda, “MİT darbeyi öğrenemedi çünkü FETÖ, 17-25 Aralık sonrası haberleşmeyi kesti. MİT'in FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock'u keşfederek çözmesi Mayıs 2016'yı buldu. FETÖ ise, Ocak 2016'dan itibaren başka bir program olan Eagle'a geçti. Aradaki 4 aylık boşluk, darbe girişiminin istihbaratını almayı engelledi” denildi.

KOD ADI KULLANMIŞLAR

‘Eagle' programını FETÖ'cülerin yanı sıra PKK örgütünün de kullandığı vurgulanan raporda, “Eagle'ın Türkçe kelime anlamı ‘Kartal' yani havacı simgesini çağrıştırmaktadır. Darbenin vurucu gücü savaş uçaklarının simgesi düşünüldüğünde, darbenin şifrelerinin burada saklı olduğu bir gerçektir” ifadesine yer verildi.

MİT'in darbeyi haber alamaması için de şu yorum yapıldı: ‘'FETÖ'nün gizli haberleşme ağı çözülmesine rağmen darbenin öğrenilmemesinin sebebi, 17-25 Aralık sonrası haberleşmelerini kesmeleridir. MİT'in ByLock'u keşfederek çözmesi aşaması, 2016 Mayıs ayını bulmuştur. FETÖ Ocak 2016 tarihinden itibaren Eagle sistemiyle görüşmeye başlamıştır. Aradaki yaklaşık 4 aylık boşluk (Ocak 2016-Mayıs 2016) darbe girişiminin istihbaratını almayı engellemiş gözükmektedir. Eagle sisteminde sinyalin takip edilmemesi için sabit bilgisayar veya laptop kullanılmış ayrıca konuşmaları arşivlenmeden silebilen program yüklemişlerdir. Eagle sisteminde kod isimleri kullanmışlardır.''

150 MİLYAR DOLARLARI VAR

Raporda, çatı iddianamesinden de alıntılar yapıldı ve FETÖ'nün 150 milyar dolarlık bir mal varlığına sahip olduğu savunularak şöyle denildi: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Çatı iddianamesinde FETÖ'nün, Türkiye ve dünyada toplam 150 milyar dolar ekonomik değeri bulunan kompleks bir yapıdan oluştuğu belirtilmiştir.”

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