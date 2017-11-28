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MİT, JÖH ve PÖH'ten PKK'ya ortak operasyon

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MİT, JÖH ve PÖH'ten PKK'ya ortak operasyon
Tunceli'nin Pülümür kırsalında PKK'ya yönelik MİT, JÖH ve PÖH'ün ortak operasyonunda sözde bölge sorumlusu 'Serdem' kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş'ın öldürüldüğü bildirildi.

Tunceli'nin Pülümür kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), PKK'ya yönelik olarak ortak operasyon düzenledi. Operasyonda PKK'nın bölge sorumlusu olduğu ifade edilen 'Serdem' kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş'ın öldürüldüğü bildirildi.

Tunceli Valiliği'nden konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

"27 Kasım 2017 Tarihinde MİT, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarımızca Pülümür Kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilen 4 teröristten birinin terör arananlar turuncu listede (600.000 TL ödüllü) bulunan  sözde Dersim Saha Sorumlusu Serdem kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş olduğu tespit edilmiştir.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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