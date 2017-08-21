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MİT'e FETÖ operasyonu!

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MİT'e FETÖ operasyonu!
Eski MİT mensubu Enver Altaylı FETÖ soruşturması kapmasında Antalya’da gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. 1968'de MİT’te çalışmaya başlayan Altaylı'nın Fetullah Gülen'e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu iddia ediliyor.

Ankara merkezli  FETÖ operasyonları sürüyor. Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre operasyonda ilgi çekici bir isim de var. Eski MİT mensubu Enver Altaylı da Antalya'da gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi. 

73 yaşındaki Altaylı, Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde okumuş, 1960'da Talat Aydemir'in darbe girişimine katıldığı için tutuklanmıştı. 1968’de MİT'te çalışmaya başlayan Altaylı’nın FETÖ elebaşı Gülen’e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu iddia ediliyor.

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