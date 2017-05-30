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MİT'ten 16 bin kişilik yeni Bylock listesi!

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MİT'ten 16 bin kişilik yeni Bylock listesi!
Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu köşesinde MİT’in yeni ByLock listesini yazdı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu bugünkü köşesinde MİT’in yeni ByLock listesini yazdı.
 

LİSTELER OLUŞTURULMAYA DEVAM EDİYOR

Kelkitlioğlu "Devletin kılcallarına kadar sızmış olan ve kendilerini çok iyi kamufle eden FETÖ'cü hainlerle ilgili en büyük görev ise MİT'e düşmüş durumda" dedi ve "Özellikle, çalışmalar örgütün haberleşme sistemi ByLock üzerinde yoğunlaştı. Bugüne kadar yüz binlerce ismin yer aldığı listeler oluşturuldu ve hâlâ oluşturulmaya da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

16 BİN KİŞİLİK YENİ LİSTE

Kelkitlioğlu yazısını şöyle sürdürdü: "Son olarak sadece İstanbul Emniyeti'ne 16 bin kişilik bir liste daha yollandı. İlk tedbir olarak, bugüne kadar kendilerini gizlemeyi başarmış olan listedekilerin tamamının pasaportlarına el konuldu. Zira, öyle isimler vardı ki, deşifre olduklarını anladıklarında anında soluğu yurtdışında alabilirlerdi. Kamuoyunun yakından tanıdığı STK yöneticileri, işadamları ve gazetecilerinin yer aldığı listedekileri duyunca 'yok artık' demekten kendimi alamadım.

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