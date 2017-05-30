MİT'ten esrarengiz binbaşıya yüzünü ve kimliğini değiştirelim teklifi!

15 Temmuz darbe girişimi öncesi MİT'e gelerek ihbarda bulunan binbaşıya, yüzünü ve kimliğini değiştirme teklifinde bulunulduğu iddia edildi.

Karar gazetesi, "MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın alınacağını" teşkilata haber veren, "Darbe olabilir’ kelimesini kullandığımı çok iyi hatırlıyorum" diyen pilot binbaşı O.K'nın Ankara Başsavcılığı’nda önce şüpheli olarak ifadesinin alınmasının, ardından gizli tanık olmasının planladığını iddia etti.

Gazete, sözleri iddianameye girmeyen O.K hakkında "Binbaşının istemesi halinde kimliğinin değiştirmesi için yüz estetiği yapılacak, yurt dışına çıkarılacak ve üst seviye tanık koruma programı uygulanacaktı. Ancak bu planın değiştiği öğrenildi, binbaşı, MİT elemanı oldu" iddiasında bulundu.

Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberi şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 250 vatandaşın şehit edildiği kanlı darbe girişimini gerçekleştirdiği 15 Temmuz günü erken saatlerde Mili İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) ihbarda bulunan Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli helikopter pilotu binbaşının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gizli tanık programına alınmasının planlandığı ortaya çıktı. Bu nedenle ifadesi alınan binbaşı, usul gereği önce ‘şüpheli’ olacak ardından takipsizlik kararı verilerek ‘gizli tanık’ olarak dosyaya girecekti.

Binbaşının istemesi halinde kimliğinin değiştirmesi için yüz estetiği yapılacak, yurt dışına çıkarılacak ve üst seviye tanık koruma programı uygulanacaktı. Ancak bu planın değiştiği öğrenildi, binbaşı, MİT elemanı oldu. Koruma görevi de yine istihbarat teşkilatı tarafından sağlanıyor. Binbaşının 15 Temmuz tarihinden itibaren sürekli olarak MİT gözetiminde tutulduğu, ifadesinin alınması dışında Ankara Başsavcılığı’na da getirilmediği belirtildi.

Binbaşının ifadesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda iki savcı tarafından alındı. Ancak ifade hem iddianameye hem de dosyaya girmedi. İhbarcı binbaşının can güvenliğinin sağlanması için adı, şüpheli ifadelerinden de tek tek çıkarıldı. Binbaşıyla ilgili tüm ifadeler gizlendi.

ADI NOKTALI OLARAK GEÇTİ

Kara Havacılık Alayı Bakım Tabur Komutanı Yarbay Murat Bolat’ın iddianamedeki ifadesindeki sıralı noktalar dikkat çekiyor. Bu noktalar ihbarcı binbaşının adının geçtiği kısımlar: “Şüpheli Murat Bolat ifadesinde; Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil Gül ve Yarbay Özcan Karacan’ın beni odaya çağırmaları üzerine gittim. Ben kendilerine ‘Ne yapıyorsunuz’ diye sordum. Onlar da bana yapılacak olan darbeyi kast ederek ‘Pilotların ve teknisyenlerin hazır olduklarını’ söylediler... Görebildiğim kadarı ile bu listede ... Binbaşı Temur Aydın ... isimlerini Skorskyleri kullanacak şahıslar olarak gözlerimle gördüm” şeklinde beyanda bulunmuştur.”