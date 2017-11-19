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Moda sahilinde denize düşen kişi hayatını kaybetti

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Moda sahilinde denize düşen kişi hayatını kaybetti
Kadıköy Moda Sahilinde 35 yaşlarında bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir şekilde denize düştü. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında denize düşen vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Moda sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Moda sahilinde arkadaşlarıyla oturan 35 yaşlarında kimliği öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir şekilde denize düştü. Şahsın denize düştüğünü gören arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine çok sayıda karadan polis, sağlık ve itfaiye ekibinin yanı sıra denizden de Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.  Sahil Güvenlik ekipleri ve Denizden Arama Kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında şahıs ölü olarak denizden çıkartıldı. Kıyıya getirilen şahsın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

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