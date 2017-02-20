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Mollaveisoğlu'nun konuğu, Banu Avar

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Mollaveisoğlu'nun konuğu, Banu Avar
Araştırmacı yazar Banu Avar, Yeniçağ Gazetesi yazarlarından Tuncay Mollaveisoğlu'nun Tele 1'de sunduğu Anında Manşet programınına konuk oluyor. 21 Şubat Salı günü yayınlanacak programda tartışma konusu 'Türkiye'nin dış politikası' olacak.

Gazetemiz yazarlarından Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programının 21 Şubat Salı günü konuğu araştırmacı yazar Banu Avar.

'Katar Suudi Arabistan arasında sıkışan Türkiye'nin dış politikası! Sınırlar arasında büyük savrulmalar'ın konuşulacağı program saat 21:00'de Tele 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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