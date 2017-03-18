Bugünkü YENİÇAĞ »

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu negatife düşürdü

»
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu negatife düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çekti.

Moody's, açıklamasında, not görünümü düşürümünün, ülkenin kurumsal gücündeki süregelen aşınma, büyüme görünümündeki zayıflama, bütçe ve dış finansmana yönelik artan baskılar ve Türkiye'nin sonuç olarak yaşadığı kredi şoku riskindeki artıştan dolayı gerçekleştiğini kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'ye ilişkin not görünümünün durağandan negatife çekilmesine gerekçe olarak Eylül ayından bu yana ülkenin kredi profiline yönelik iç ve dış baskıların maddi olarak arttığını ileri sürdü. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu negatife düşürdüMoody's, Türkiye'nin kredi notunu negatife düşürdüTürkiye'den 'ek vergi' hamlesiTürkiye'den 'ek vergi' hamlesiMerkez Bankası'ndan faiz kararıMerkez Bankası'ndan faiz kararıDolar ve euro'da son durumDolar ve euro'da son durumFed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladıBeş kişiden birimiz işsiz kaldıkBeş kişiden birimiz işsiz kaldık'Babaanne projesi'nde maaş hakkı kazananlar belli oldu!'Babaanne projesi'nde maaş hakkı kazananlar belli oldu!İşsizlik yüzde 12.7'ye çıktı!İşsizlik yüzde 12.7'ye çıktı!Dolar kritik güne nasıl başladı?Dolar kritik güne nasıl başladı?Adana'da terör operasyonu: 38 gözaltıAdana'da terör operasyonu: 38 gözaltı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti