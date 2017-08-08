Bugünkü YENİÇAĞ »

Moody's'ten Katar'a kötü haber!

»
Moody's'ten Katar'a kötü haber!
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, Katar bankacılık sisteminin not görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e indirdi.

Moody's'den yapılan açıklamada, kredi notu görünümündeki değişiklik kararının, Katar bankalarının 'karşı karşıya kaldıkları fonlama baskılarının sürmesi ve faaliyet koşullarının zayıflamasından' kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada "Görünüm aynı zamanda Katar hükümetinin ülkenin bankalarını destekleme kapasitesindeki zayıflamayı da içeriyor. Görünüm, Moody's'in Katar'da bankacılık kredibilitesinin önümüzdeki 12-18 aylık dönemde nasıl evrileceğine ilişkin beklentilerini yansıtıyor" denildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, bir süre önce Katar’ı terörizme destek vermekle suçlayıp diplomatik ilişiklerini kesmişti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den PYD/PKK'ya askeri araçABD'den PYD/PKK'ya askeri araçMoody's'ten Katar'a kötü haber!Moody's'ten Katar'a kötü haber!Katar uçuş yollarını deşiştirdiKatar uçuş yollarını deşiştirdiABD'den Katar hamlesiABD'den Katar hamlesiAlmanya'dan Türkiye'ye 'nazi' benzetmesiAlmanya'dan Türkiye'ye 'nazi' benzetmesiAkın akın Çinliler gelebilir!Akın akın Çinliler gelebilir!Almanya'dan Türkiye açıklaması: 'El uzatmaya hazırız fakat..."Almanya'dan Türkiye açıklaması: 'El uzatmaya hazırız fakat..."Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit gibi açıklamaKuzey Kore'den ABD'ye tehdit gibi açıklamaTrump'ın yerine Mike Pence mi gelecek?Trump'ın yerine Mike Pence mi gelecek?Samsung'un patronu rüşvet davasından hapse girebilirSamsung'un patronu rüşvet davasından hapse girebilir
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti