Moody's'ten Katar'a kötü haber!
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, Katar bankacılık sisteminin not görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e indirdi.
Moody's'den yapılan açıklamada, kredi notu görünümündeki değişiklik kararının, Katar bankalarının 'karşı karşıya kaldıkları fonlama baskılarının sürmesi ve faaliyet koşullarının zayıflamasından' kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada "Görünüm aynı zamanda Katar hükümetinin ülkenin bankalarını destekleme kapasitesindeki zayıflamayı da içeriyor. Görünüm, Moody's'in Katar'da bankacılık kredibilitesinin önümüzdeki 12-18 aylık dönemde nasıl evrileceğine ilişkin beklentilerini yansıtıyor" denildi.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, bir süre önce Katar’ı terörizme destek vermekle suçlayıp diplomatik ilişiklerini kesmişti.
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