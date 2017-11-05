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Moskova'da Putin karşıtı gösteri

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Moskova'da Putin karşıtı gösteri
Rusya'nın başkenti Moskova'da izinsiz düzenlenen Putin karşıtı protesto gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Aktivist Vyacheslav Maltsev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimine derhal son verilmesi yönünde protesto gösterisi düzenlenmesi için internet sitesinden çağrıda bulundu.

Çağrının ardından yüzlerce kişi Moskova'da bir araya gelerek, Putin karşıtı gösteri düzenledi.

Rus polisi izinsiz düzenlenen Putin karşıtı protesto gösterisinde 380 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

KESİCİ ALET VE SİLAHLAR ÇIKTI

Rus polisi tarafından yapılan açıklamada, "Moskova'nın merkezindeki kamu düzeninin ihlalleri nedeniyle 380 kişi gözaltına alındı. Göstericiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü" denildi.

Ayrıca polis gözaltına alınan göstericilerin üzerinden kesici aletler ve silahlar çıktığını belirtti.

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