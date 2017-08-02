Motordan gelen ses E-5'i karıştırdı

E-5'te seyir halinde giden bir araç sürücüsü motordan kedi sesi geldiğini duyunca otoyolun ortasında aracını durdurdu.

E-5 otoyolu Cevizlibağ mevkiinde seyir halinde giden bir sürücü aracın motorundan kedi sesi geldiğini duydu. Aracını durduran sürücü diğer araç sürücülerinden yardım istedi. Sürücünün yanına dört motosikletli yanaştı. Hemen trafiği durduran motosikletliler aracı iterek yol kenarına çekti.

Bu sırada otoyolda trafik bir süre durdu. Ardında aracın motoruna sıkışan kediyi kurtarma telaşı başladı. Aracın altına yatan motosikletliler kediyi kurtarmakta çalıştı.Uzun uğraşlar sonrası kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Daha sonra araç sürücüsü kediyi otoyoldan uzak bir noktaya bıraktı. Araç sürücüsü motosikletlilere teşekkür ederek diğer sürücülerin durmamasına tepki gösterdi.

E-5'te kediyi kurtarma çabası ise motosikletlilerin kask kamerasına yansıdı.Görüntülerde araç sürücüsü yardım istiyor. Diğer araç sürücüleri durmazken motosiklet sürücüleri duruyor. Aracı motosikletliler iterek yol kenarına çekiyor. Ardından aracın altına yatan vatandaşlar kediyi kurtarıyor. Araç sürücüsü ise kediyi kurtaran motosikletlilere teşekkür ederken diğer sürücülerin durmamasına tepki gösteriyor.