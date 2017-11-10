Motorin fiyatı tarihte ilk kez 5 lira olacak!

Akaryakıttaki artış motorin fiyatını rekora taşıdı. Bu gece yarısından itibaren motorine gelecek zamla birlikte fiyatlar tarihte ilk kez 5 lirayı aşacak. Dolayısıyla mevcut fiyatlardan depoyu doldurmak isteyenlerin gece yarısına kadar vakti var. Peki moto

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirleyen en önemli unsur petrol fiyatları, döviz kuru ve vergiler. Vergilerde uzun süredir bir değişiklik olmadığı göz önüne alındığında, petrol ve dövizdeki oynaklığa bağlı olarak akaryakıt fiyatları da devamlı değişiyor.

İLK KEZ 5 LİRA

Benzin fiyatları 5 lirayı göreli çok oldu ama, son dönemde yaşanan fiyat artışları bu kez motorini tarihte ilk kez 5 liranın üzerine taşıyacak. Motorine bu gece yarısı gelecek zamla litre fiyatı 5.07-5.08 TL seviyelerine yükselecek. Dolayısıyla dizel arabasının deposunu 5 liranın altında bir fiyatla doldurmak isteyenlerin sadece gece yarısına kadar vakti var.

Peki motorin fiyatları bu seviyelere nasıl geldi?

MOTORİN FİYATLARI 2011'DEN BU YANA NASIL DEĞİŞTİ



Motorin fiyatlarının ilk kez 3 liranın üzerini gördüğü tarih 2011 yılının Şubat ayı. Bu seviyenin üzerinde uzun süre kalan motorin, 2012 Mart'ta 4 liranın da üzerine çıktı. Tarihler 2014 Şubat'ı gösterdiğinde motorin neredeyse günümüzdeki seviyelerine ulaşmıştı. O tarihte litre fiyatı 4.76 TL'ye kadar yükselmişti.

4.76 TL'lik seviye motorin için zirve fiyat oldu ve daha sonra düşüş başladı. Yılı 3.90 TL'den tamamlayan motorin fiyatı 2015 Nisan'da 4 lirayı tekrar denese de petrol ve dövizde yaşanan düşüş sayesinde 2015 sonunda 3.54 TL'ye kadar geriledi.

Motorin, tarihler 2016 Ocak'ı gösterdiğinde ise 3.34 TL'ye kadar inmişti.

Ancak bu seviyede yeniden bir yükseliş başladı ve dokuz ay sonrasında 4 lira barajı bir daha hiç aşağı düşmemek üzere tekrar aşıldı. Motorin geçtiğimiz yıl sonunda ise 4.63 TL'ye ulaştı.

2017'de özellikle yaz aylarında düşüş eğilimi göze çarparken, fiyatlar 4.37 TL'ye kadar geriledi. Fakat yaz aylarından bu yana yükseliş hiç durmadı ve fiyatları en son 30 Ekim'de 4.97 TL'ye taşıdı. Yarın itibariyle ise motorin ilk kez 5 liranın üzerinden satılacak.

FİYATLAR DÜŞER Mİ?

Yuıkarıda da belirttiğimiz gibi fiyatların düşmesi öncelikle petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı. Bu iki değişkende yaşanabilecek düşüşler içerdeki akaryakıt fiyatlarını da etkiler. Bir diğer olası yol ise gündemde olmasa da vergi indirimi. Eğer akaryakıt üzerinde yüzde 60 seviyesinde olan vergi yükü indirilirse fiyatlar da düşebilir.