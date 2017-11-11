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Motorin tarihte ilk kez 5 TL'nin üzerine çıktı

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Motorin tarihte ilk kez 5 TL'nin üzerine çıktı
Gece yarısından itibaren gelen 11 kuruş zamla motorin tarihte ilk kez 5 TL'nin üzerine çıktı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş zam geldi. Zammın ardından fiyatları ortalama İstanbul'da 4,94 liradan 5,05 liraya, Ankara'da 5 liradan, 5,11 liraya, İzmir'de de 5,02 liradan 5,13 liraya çıktı.

Gece saat 24:00’dan itibaren gelen zamlar nedeniyle akaryakıt istasyonlarının girişlerinde bulunan litre fiyatlarını gösteren tabelada güncelleme yapıldı. Öte yandan akaryakıtın verildiği pompalardaki fiyatlar da otomatik olarak güncelleme yapıldı.

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