Motorine yine zam geldi

Akaryakıt şirketleri motorine 12 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Buna göre İstanbul'da motorin fiyatı 4,56 lira olacak.

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam yaptı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,49 liradan 4,61 liraya, İstanbul'da 4,44 liradan 4,56 liraya, İzmir'de ise 4,46 liradan 4,58 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, 22 Aralık Perşembe günü benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapmıştı.