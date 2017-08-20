Motosikletli tacizde yeni gelişme

İzmir'de motosikletle yanlarından geçtiği Derya Kılıç ve Seray Gürer'e tacizde bulunduğu iddia edilen Ozan G. tutuklandı.

İzmir Alsancak’ta motosikletli iki kişi tarafından taciz edildikten sonra şikâyetçi olmak için başvurdukları polisler tarafından darp edilen Seray Gürer ve Derya Kılıç’ı taciz eden ve serbest bırakılan Ozan G. savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Ozan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde 10 Ağustos’ta motosikletli iki kişinin tacizine uğradıktan sonra tacizcileri şikayet ettikleri polislerin de saldırısına uğradıklarını iddia eden Derya Kılıç ve Seray Gürer’i taciz eden 2 kişi dün İzmir Emniyeti Gasp Büro ekiplerince Bornova’da gözaltına alındı.

MOBESE görüntülerinden tespit edilen iki kişinin Ozan G. (24) ve S.Ç. (24) oldukları öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından S.Ç. serbest bırakılmış, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul eden Ozan G. ise sevk edildiği mahkemede serbest bırakılmıştı. Bugün savcılığın tekrar yakalama çıkardığı iki şahıstan Ozan G. tutuklandı.