Bugünkü YENİÇAĞ »

Mourinho Çin'den gelen teklifi geri çevirdi

»
Mourinho Çin'den gelen teklifi geri çevirdi
Portekizli teknik adam Mourinho, "Halihazırda Çin'den gelen büyük bir teklifi geri çevirdim fakat bunu yapan hiç kimseyi eleştirmiyorum." dedi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Çin Süper Ligi'nden kendisine gelen büyük bir transfer teklifini geri çevirdiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştıran Mourinho, bir magazin dergisine verdiği röportajda, Çin Süper Ligi'nden Avrupa kulüplerinde forma giyen futbolculara astronomik rakamlarla gelen transfer tekliflerine dair endişelerini paylaştı.

Futbol dünyasındaki herkesin seçimine saygı duyduğunu belirten 54 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Masaya oturduğunuz bir futbolcuya siz yıllık 5, onlar 25 milyon sterlin teklif verirse problem olur. Futbolcu 5 milyon sterlini alabilir, çünkü futbolu tercih eder ya da 25 milyon sterlini alır, parayı tercih eder. Halihazırda Çin'den gelen büyük bir teklifi geri çevirdim fakat bunu yapan hiç kimseyi eleştirmiyorum." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'daki kulüpleri aşan sözleşmeler öneriyorlar"

Çin takımlarından gelen teklifler konusunda endişeli olduğunu kaydeden Portekizli çalıştırıcı, "Avrupa'daki kulüpleri aşan sözleşmeler öneriyorlar. 31-32 yaşındaki bir futbolcu birkaç yıllığına gitmek ve dolu bir banka hesabıyla dönmek istiyorsa tamam, fakat futbolcular genç ve en rekabetçi organizasyonların içinde olma şansına rağmen hala gitmek istiyorlarsa, belki de gitmeleri kendileri için daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Manchester'a alıştığını, karşılaştığı insanların konuşmayı, imza almayı ve fotoğraf çektirmeyi istediğini aktaran Mourinho, aynı bölgedeki Manchester City, Liverpool ve Everton taraftarlarından şu ana kadar düşmanca bir hareket görmediğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Basketbolda Türkiye Kupası eşleşmeleri belli olduBasketbolda Türkiye Kupası eşleşmeleri belli olduMourinho Çin'den gelen teklifi geri çevirdiMourinho Çin'den gelen teklifi geri çevirdiVodafone Arena dakikalarca o marş ile inledi!Vodafone Arena dakikalarca o marş ile inledi!Kayserispor 4-1 Fenerbahçe / Maç ÖzetiKayserispor 4-1 Fenerbahçe / Maç ÖzetiTrabzonspor, Gaziantepspor 4-0 / Maç ÖzetiTrabzonspor, Gaziantepspor 4-0 / Maç ÖzetiTrabzonspor'un yeni stadının ismi belli oldu!Trabzonspor'un yeni stadının ismi belli oldu!Adını tarihe yazdırdı!Adını tarihe yazdırdı!İşin teknik tarafı! Rıdvan ile Lemi farkı...İşin teknik tarafı! Rıdvan ile Lemi farkı...Galatasaray taraftarı İzmir Marşı'nı söyledi!Galatasaray taraftarı İzmir Marşı'nı söyledi!Galatasaray 6-0 Akhisar Belediyespor / Maç ÖzetiGalatasaray 6-0 Akhisar Belediyespor / Maç Özeti
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti