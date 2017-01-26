Muammer Demeli: Tabanın yüzde 95'i hayır diyecek

Parti içinde değişim istediği için görevden alınan MHP Trabzon eski İl Başkanı Muammer Demeli, “Trabzon’da MHP tabanının yüzde 95'i ve hatta daha da fazlası bu başkanlık sistemine hayır diyecektir” dedi.

Parti içinde değişim kanadını desteklediği için Genel Merkez tarafından görevden alınan MHP Trabzon eski İl Başkanı Muammer Demeli, yeni Anayasa teklifi ile ilgili açıklamarda bulundu.

Trabzon'da parti tabanının yüzde 95'inin 'hayır' diyeceğini söyleyen Demeli, "MHP’ye gönül vermiş, MHP’nin duayenleri durumuna gelmiş ve bu günkü genç arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda MHP’nin tüm üyelerinin yüzde 95’inin ve hatta daha fazlasının bu referandumda hayır diyeceğini görüyoruz. Onun için bu benim kendi başıma almış olduğum bir karar değil. Ve dolayısı ile bizde bu ortak payda doğrultusunda yola çıktık.

MHP başkanlık divanının bu konuda hiç kimseye baskısı olduğunu görmedik. Bunun en büyük izahı da Sayın Genel Başkanımızın bir grup toplantısından çıkarken bir gazetecinin “Başkanlık sisteminde ne oy vereceksiniz?” sorusuna “Benim bir oyum var. Ben mecliste de referandumda da evet oyu vereceğim” dedi.

BAŞKANLIK SİSTEMİNİN ÜLKEYİ KARANLIĞA GÖTÜRECEĞİNİ ANLATACAĞIM

Genel Başkanımızın bu açıklamasından MHP’nin ortak bir kararı olmadığını görüyoruz. Rahmetli Alparslan Türkeş’in bize söylediği bir söz vardır. Türkeş derki, “Ülkücüler fikrinde hür, emirde itaatkardırlar.” Dolayısı ile bu referandum konusunda bize verilmiş bir emir yoktur. Bundan dolayı bende bu referandumda oyumun evet değil hayır olacağını buradan sizin aracılığınız ile tekrarlıyorum ve bundan sonra da tekrarlamaya devam edeceğim. Arkadaşlarımla olsun, sohbet toplantılarında olsun, kulislerde olsun nerede olursa olsun mutlaka insanlara- adına cumhurbaşkanılığı sistemi dense de bu başkanlık sisteminin ülkeyi karanlığa getireceğini anlatacağım.

Ben MHP’nin böyle bir karar almayacağını, hatta alamayacağını düşünüyorum. Bakın meclisteki en son oylamada 338 evet çıktı. AKP’nin 316 oyu olduğuna göre 22 MHP’li vekil de evet dedi. Ve bu tabloya baktığımızda MHP’nin 18 Milletvekilinin “Hayır” dediği ilan edilmiş oldu. Dolayısı ile MHP divanından evet yönünde bir karar alamayacağı biliniyordu. Ve bu bilindiği için bir karar olma yoluna gidilmemiş ve hem vekillerini hem de üyelerini özgür bırakmak zorunda kalınmıştır.

TRABZON'DA TABANIN YÜZDE 95'İ HAYIR VERECEK

Biz Trabzon’da partimizin eski il ve ilçe başkanları, kurucuları, kanaat önderleri, gençler ve çeşitli sivil toplum örgütleri ile bu konuyu sürekli tartışıyoruz. Ve sanıyorum önümüzdeki günlerde bu konuda çok geniş katılımlı bir basın açıklaması yapacağız ve fikrimizi ifade edeceğiz. Ve ben inanıyorum ki yapacağımız çalışmalar sonunda Trabzon’da MHP tabanının yüzde 95'i ve hatta daha da fazlası bu başkanlık sistemine hayır diyecektir.

Ben buradan şunu söylüyorum. Parlamenter sistem denenmiş ve çok değerli bir sistemdir. Parlamenter sistem halkın sistemidir ve halkın iradesidir. Bize dayatılan ise bir rejim değişikliğidir ve bu değişikliğin sonucunda halk iradesi ortadan kalkacaktır. Türkiye bu rejim değişikliğini kaldıramaz. Parlamenter sistemi yok etmiyoruz diyorlar. Bunlar tamamen yalandan ve safsatadan ibarettir. Türk halkının bu rejim değişikliğini iyi okumasını ve iyi irdelemesini istiyoruz. Bu yeni anayasa ve başkanlık sistemini iyi irdelediğimiz zaman göreceğiz ki Milli irade ortadan kaldırılıyor ve Türkiye bölünme sürecine giriyor.