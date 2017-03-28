Müdürler mitinglere öğrenci taşıyor!

AKP referandum mitinglerini lise ve ortaokul öğrencileriyle doldurmaya devam ediyor. Milli Eğitim şube müdürleri ve okul müdürleri, Türkiye’de bürokrasinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

16 Nisan’da yapılacak olan yeni Anayasa değişikliği referandumuna az bir süre kala Türkiye, lise ve ortaokul öğrencilerinin derslerinden alıkoyularak, siyasi mitinglere zorla götürülmesini konuşuyor.

Milli Eğitim şube müdürleri ve okul müdürlerinin devlet memuru gibi değil adeta siyasi parti görevlisi gibi hareket ettikleri gözükülüyor.

Büyükçekmece’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘başkanlığı’ anlattığı mitinge öğrencilerin götürüldüğüne dair dilekçe ortaya çıktı.

Dilekçede 50 öğrenci, 3 öğretmen ve 1 idarecinin miting meydanında bulunması uygun görülmüştür ifadeleri yer aldı.



