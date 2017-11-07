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Müezzine taciz suçlaması

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Müezzine taciz suçlaması
Trabzon'da İlçe Müftülüğü’nde görevli kadın memur sosyal medya üzerinden kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ettiği bir cami müzezzini hakkında suç duyurusunda bulundu.

Trabzon'un Ortahisar Müftülüğü’nde görev yapan kadın memur E.A., 31 Ekim günü Samsun’da ailesini ziyareti sırasında sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajla şaşkınlık yaşadı. 

E.A., çiçek ve kalp karakterlerinin de yer aldığı ’Tanışalım mı, Nerede yaşıyorsunuz?’ şeklinde kendisine gönderilen mesaj hakkında araştırma yaparak mesaj gönderen kişinin kentte bir camide müezzin olarak görev yapan A.Ö. olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine kendisine gönderilen mesaja ’Aynı kurumda çalışıyoruz. Müezzin olarak çalışıyorsunuz. Utanmıyor musunuz o resimleri atmaya’ yanıtı veren E.A., polis merkezine giderek müezzin A.Ö. hakkında şikayetçi oldu. E.A., mesaj kayıtlarını da delil olarak polise sundu.

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