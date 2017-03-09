Müfettişliği kim kazandı?

İlâhiyatçı Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu, 19 Ekim 2015'te: "İslâmcıların şartı beşten, üçe düştü: Masa, kasa ve nisa… Yani; iktidar, para ve kadın…" demişti. O tarihten sonra bir darbe teşebbüsü geçirdik ve ardından darbe teşebbüsünü fırsata çevirenlerin darbesini yedik. Baas tipi rejim kurmak için koltuk sevdalıların iş birliğiyle referanduma gidiliyor. Bu şartlarda bile Prof. Dr. Kırbaşoğlu sözünü sakınmadı. Muktedirleri kastederek: "İslâmcılar daha önceki iktidarlarda neyi kınadıysalar şu anda tek tek hepsini yapmaktadırlar. Baskıdan tutun, dışlamadan tutun, kutuplaştırmadan tutun, yolsuzluktan tutun; bunların hepsini yapar hâle geldiler." dedi. (Hoca'nın bu açıklamalarına sonra döneceğim.)

İşte örneği: Maarif Müfettişliği mülâkatı. Bir müfettişin kaleminden Maarif Müfettişliği mülâkatında neler olduğunu açıklayan mektubun ilk bölümü dün vermiştim. Son bölüm:

"AKP'nin 14 yıllık iktidarlarında Millî Eğitimin kılcal damarlarına sızan FETÖCÜLER, İllerin çoğunda Maarif Müfettişleri başkanlığına adamlarını atadılar. Bazı illerde ise iradesi çok zayıf olan, bilgisi kıt ve yardımcısının izni/talimatı haricinde hiçbir karar vermeyen müfettişleri başkan yaptılar. Böylece FETÖ'ye alet edilen Maarif Müfettişleri Başkanlıklarını; müfettişleri FETÖ'ye ait olmayan özel dershanelerin, rakip kurumların üzerine salan ve bütün işleri FETÖCÜLER'in istedikleri gibi yapıp çeviren yapılara dönüştürdüler...

FETÖCÜLER, her işi tam istedikleri gibi yapıp sonuç almak için İnceleme Komisyonlarını kullanabilecekleri müfettişlerden oluşturdular. Böylece minareye kılıf uydurdular. Kendileri 'iyi polis' rolüne bürünürken, inceleme komisyonu üyelerine 'kötü polis' rolünü verdiler. Yıllarca FETÖCÜLER'in talimatı haricinde bir iş yapmayan, iradesini kullanmayan ve birçoğu kripto FETÖCÜ olan İnceleme Komisyonu üyelerinin çoğu mülakatta başarılı sayıldı.

En sinsi kumpaslar Maarif Müfettişleri Başkanlıkları ve İnceleme Komisyonlarınca yapıldı. Suçlular kayrıldı; üzerine suç yıkılan masumlara ağır cezalar kesildi. Manipülasyon yapan, işlenmiş suçları alakasız garibanlara yükleyen Soruşturma Komisyonu üyeleri bu mülakatta da yüksek notlar aldılar...

Mülakat sonuçları 15 Temmuz ihanetinden hiç ibret alınmadığını gösteriyor. İhanet güruhunun ne kadar acımasız olduğu, fırsat elde ettiğinde ne zalimlikler yapabileceği anlaşılamamış ki bunlar yapılıyor. İhanet güruhunun ruhunda yalakalık vardır. FETÖCÜLER'in övgülerle, kafa-kol ilişkisiyle mevki makam sahiplerine istedikleri gibi iş yaptırmak hususunda profesyonellikleri unutuldu ki sonuç böyle oldu. (...)

Ekseriyeti 55 yaşın üzerinde ve çoğunluğu Ülkücü olan Maarif Müfettişleri 'yaşlıdır' bahanesiyle tasfiye edilmektedirler. Bu Müfettişler genellikle öğretmen okullarından mezundurlar. (Bugün kapatılmış olan öğretmen okulları, Türk eğitim tarihinde en şerefli maziye sahip olan eğitim kurumlarıdır.)" (İsmi mahfuz).

Muhterem soy adaşım MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin Bey. Köşem açık. Ne diyeceğinizi, herkes gibi ben de merak ediyorum.