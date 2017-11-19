Mugabe'nin 37 yıllık iktidarı sona erdi

Geçtiğimiz günlerde askerî müdahale ile karşı karşıya kalan Zimbabve'de Devlet Başkanı Mugabe'nin görevden alındığı bildirildi.Mugabe'nin görevinden alınmasıyla 37 yıllık iktidarı sona erdi

Zimbabve Devlet Başkanı ve iktidardaki Zanu-PF partisinin kurucu liderlerinden Robert Mugabe'nin görevden alındığı ve yerine eski Başkan yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın atandığı bildirildi.

Zimbabve ordusu, geçtiğimiz günlerde başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askerî müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.

Sonrasında Mugabe ve askerî yönetim arasında görüşmeler yapıldığı bildirilmişti.