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Muğla'da 2 bin 600 yıllık mühür bulundu
1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Kumluova Mahallesi’ndeki Letoon Antik Kenti’nde, 2015 yılında Letoon Kazı Ekibi tarafından başlatılan kazı çalışmalarında önemli bulgulara ulaşıldı.
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