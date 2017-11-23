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Muğla'da 5.0 şiddetinde deprem

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Muğla'da 5.0 şiddetinde deprem
Muğla’nın Ulu ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Arıcılar Mahallesi’ndeki tüm binalarda hasar oluştu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.22'de merkezi Muğla'nın Ula ilçesi olan 5.o büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar panik yaşadı. Kandilli ilk önce 5.3 olarak duyurduğu depremde verilerini revize ederek 5.0 olarak yeniden açıkladı.

AFAD: 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ula İlçesi'nin Arıcılar Mahallesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 23.22'de meydana geldi. Yerin 12.19 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ula ilçesinin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ula ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Vali Civelek, yaptığı açıklamada, an itibarıyla ilçede herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Bölgeden 112 Acil Çağrı Merkezine yapılmış herhangi bir arama kaydının da olmadığını vurgulayan Civelek, "Ula Kaymakamımız tüm mahalle muhtarları ile yaptığı görüşmede şu an için herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını teyit etmiştir." ifadesini kullandı.

30 DAKİKADA 7 ARTÇI SARSINTI

Depremin ardından geçen yarım saatlik süre zarfında bölgede 1.8 ila 3.6 büyüklüklerinde 7 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

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