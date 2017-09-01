Muhalefetin 2019 için Erdoğan hedefi; %50 Eksi 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 Kasım ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili ortak seçimi için, "%50 artı 1" hedefini şimdiden koydu.

Tabii bu kampanyaya muhalefet partileri tabiri caiz ise uyanamadılar.

Uyanamadıkları için de 15 yıldır AKP karşısında olduğu gibi karşı kampanya başlatamadılar.

An itibarı ile kesinleşen 3 Cumhurbaşkanı adayı var.

* Meral Akşener

* Doğu Perinçek

* Recep Tayyip Erdoğan

CHP ise günümüzde "Adalet" arayışına daha çok önem vermiş durumda. Deniz Baykal'ın siyasi deneyimi ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını erken belirleme önerisi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kabul görmedi. CHP kulislerine yansıyan en önemli aday ismi ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'dir.

MHP'ye gelince son dakika sürprizi olmaz ise adayı Erdoğan olur.

Her ne kadar Binali Yıldırım patavatsız açıklamaları ve Kürdistan bayrağının Ankara ve İstanbul'daki resmi törenlerde göndere çekilmesi gibi defolarla Devlet Bahçeli'yi zaman zaman kızdırsa da Erdoğan hemen devreye girerek AKP-MHP krizinin kopma noktasına gelmesini engelliyor.

Çünkü MHP'nin son kullanma tarihi 5 Kasım 2019 yani Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasıdır AKP ve Erdoğan için.

Doğu Perinçek için bu yarışmada bulunmak kazanmaktan öte adını ve partisini gündemde tutmak için reklam amaçlıdır.

Perinçek ve Vatan Partisi örgütleri Perinçek'i aday göstermek için 100 bin imzayı kolaylıkla toplayacaklardır.

Şu anki tabloda 2 aday önde görülmektedir.

Erdoğan ve Akşener.

Erdoğan'ın 15 yıllık icraat dönemi elbette %40'lara ulaşan bir seçmen desteğini göstermektedir.

Ancak AKP ve MHP'nin ortaklaşa referanduma götürdükleri Anayasa değişikliğinin YSK'nın tartışmalı kararı ile kıl payı sağladığı Türkiye Cumhuriyeti'nde sağladıkları rejim değişikliği Erdoğan ve AKP karşıtı çok önemli bir karşı blok oluşturdu. %49'luk muhalefet oranı nedeniyle Erdoğan AKP'yi "Metal Yorgunu" olarak tanımladı ki İstanbul ve Ankara'da kaybetmesi siyaseten büyük önem ve anlam taşıyordu.

İşte bu gerçekleri gören deneyimli siyasetçi Erdoğan, "%50 artı 1" kampanyasını çok erken başlattı ki hedefi AKP tabanına moral ve seçmene hedef göstermektir.

Erdoğan'ın bu hedefine karşın muhalefet de "%50 eksi 1" oy kampanyası yürütmeli ve Erdoğan'ın ilk turda seçilmesini engellemek için çalışmalıdır.

Meral Akşener

Gelelim Meral Akşener'in adaylığına. En önemli faktör kuşku yok ki siyaseten yıpranmamış ve kamuoyu tarafından çok sevilen bir siyasetçi profili var Akşener "Meral Abla" olarak şimdiden büyük bir hayran kitlesi yarattı.

Akşener'in diğer bir özelliği ise yeni partiye de yansıyacak olan her kesimi kucaklayacak bir siyasetçi olmasıdır.

Bugünlerde yapılan bazı yorumlarda dile getirilen, "Akşener 2. tura kalsa CHP adayından çok oy alır mı?" sorusuna da yanıt vereyim.

Akşener'in hedefi kesinlikle birinci turda %50'nin üzerinde oy alıp Cumhurbaşkanı seçilmektir.