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Muharrem İnce: Almanya ve Hollanda 'evet' çıkmasını istiyor

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Muharrem İnce: Almanya ve Hollanda 'evet' çıkmasını istiyor
CHP'li İnce, "AKP 'Bakın Avrupa'da bizi istemiyorlar, Avrupa 'evet' çıkmasından korkuyor' imajı yaratmaya çalışıyor. Bu hem Almanya'nın, hem Hollanda'nın hem de AKP'nin işini geliyor" dedi.

Burdur’da CHP il yönetimi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türk bakanlara yönelik Almanya ve Hollanda’daki uygulamalarla ilgili şunları söyledi:

"AVRUPA 'EVET' İSTEMİYOR" ALGISI YARATMAYA ÇALIŞILIYOR

“Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümeti Ak Parti olur, başka bir parti olur fark etmez. Türkiye’yi yöneten bir hükümetle yabancı ülke arasında bir problem olursa hiç kimsenin şüphesi olmasın biz Türk hükümetinin yanında oluruz. Hiç kuşkunuz olmasın Kapıkule’de muhalefeti bırakır, hükümetimizin yanında oluruz. Almanya’yı da, Hollanda’yı da Burdur’dan kınıyorum. Ama ortada bir danışıklı dövüş varsa da bunu anlatmamız lazım. Hollanda’da seçim var. Oradaki partiler ne yapmak istiyor? Yabancı düşmanlığı yaparak Hollandalılardan oy almak istiyor. Peki bizimkiler ne yapıyor? Bizimkiler de ‘Bakın Avrupa’da bizi istemiyorlar, Avrupa ‘evet’ çıkmasından korkuyor. Görüyor musunuz?’ diyorlar ve ‘evet’ istiyorlar. Tam bir palavradır. Bakın açıklıyorum. Hollanda gerçek bir Ak Partilidir. Çünkü ‘evet’ çıkmasını istiyorlar.

ALMANYA 'EVET' ÇIKMASINI İSTİYOR

Uluslararası bir olayda bu işi kim yapıyor, bu kimin işine yarıyor çözemediğiniz zaman sonucuna bakın. Sonucundan kim karlı çıkıyorsa o yapmıştır, onun parmağı vardır. Bunu niçin yapıyorlar? ‘Evet’ oyları yüksek çıksın diye milliyetçi duygulara oynuyorlar. Hollanda, Almanya ‘evet’ çıkmasını istiyor. Çünkü ‘Türkiye bir adamın eline geçsin ki 550 milletvekiliyle uğraşacağımıza bir kişiyi hallettik mi Türkiye’yi ele geçirelim’ diyorlar. Bunun için uğraşıyorlar. Yaşananlar bir oyun."

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