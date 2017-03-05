Muharrem İnce'den Akşener göndermesi

Balıkesir'de vatandaşlarla buluşan CHP'li İnce, Akşener'in Çanakkale'de toplantısının engellenmesine atıfta bulundu. Merkel'i ironili bir şekilde kınayan İnce, "Akşener’in konuşacağı salonda elektrikleri kesen Almanya’yı da kınıyorum" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bugün Balıkesir Alihikmetpaşa Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı. İnce’ye İl Başkanı Ender Biçki ile Balıkesir, Çanakkale ve Bursa milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti. İnce’yi İzmir Marşı ile karşılayan partililer ve vatandaşlar Türk bayrakları ile miting alanında yer aldı.

‘NEDEN HAYIR DEMELİYİZ?’

Üniversiteyi Balıkesir’de okuduğu ve Balıkesir’den evlendiği için ‘Balıkesir evladı’ ve ‘Enişte’ diye karşılanan İnce, “Bugün burada ‘neden hayır’ diyeceğiz kısaca anlatayım” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birincisi, adından utandılar. ‘Başkanlık’ dediler, anket yaptılar, baktılar ki millet başkanlığı istemiyor, o zaman adını değiştirerek ‘cumhurbaşkanlığı’ sistemi dediler. İkincisi; biz dedik ki ‘rejim değişiyor’, yok dediler ‘sistem değişiyor.’ Rejim ile sistem Fransızca sözcüklerdir. İkisi de aynıdır. Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne bakın, rejim ile sistem aynıdır. Sonra çıktılar ‘parlamenter sistem işlemiyor, onun için buraya geçtik’ dediler. İşletmezsen işlemez. Şu anda anayasaya uyuyor musun da yeni anayasaya uyacaksın.”

MERKEL’E İRONİLİ KINAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki konuşmasının yasaklandığını hatırlatan İnce, ironi yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Almanya’nın bu tutumunu kınıyorum, Almanya’nın bu tutumunu faşist buluyorum ve Bekir Bozdağ senin yanında olduğumu Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndan bildiriyorum. Burası böyle. Şimdi gelelim ikinci kısma; Çanakkale’de Meral Akşener’in konuşacağı salonda elektrikleri kesen Almanya’yı da kınıyorum. Her gittiğimiz yerde bize zorluk çıkaran, meydanları süslettirmeyen, ‘evet’ demeyi serbest bırakıp, hayır demeyi yasaklamak isteyen, devletin uçağıyla, helikopteriyle, otobüsüyle, devletin parasıyla, devletin televizyonuyla evet propagandası yapıp, muhalefetin sesini kısmak isteyen Almanya’yı ve Merkel’i de kınıyorum. Ey Almanya; senin bu tutumun faşistçedir; Ey AKP; sen de Almanya gibi faşistçe davranıyorsun. İkiniz de aynısınız.”