Muharrem İnce'den MHP'ye gönderme

CHP'li İnce, Avcılar'da referandum mitingi yaptı. İnce, MHP'ye göndermede bulunarak "600 Milletvekili 'evetçi' bir partiye rüşvet mi?" diye sordu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce anayasa değişikliğine neden ‘hayır' denilmesi gerektiğini anlatan Avcılar mitinginde yaptığı konuşmasında satır başları şöyle;

Miting alanının yeri ve büyüklüğüyle ilgili Avcılar Emniyeti’yle gerginlik yaşandığını belirten İnce kürsüye çıkar çıkmaz ilk olarak, ”Tayyip Erdoğan bu ülkenin helikopteriyle otobüsüyle gezecek, sen bana burada miting yapamazsın diyeceksin, yapıyorum ne diyeceksen de!” dedi.

Muharrem İnce, Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından eşinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasına yönelik ise; ”Başımız ne zaman sıkışsa kardeş Azerbaycan yardımımıza koşuyor. Karısını Cumhurbaşkan yardımcısı yapan Azerbaycan’a bakın. Azerbaycan’a bize geleceğimizi gösterdiği için kocaman bir alkış gönderelim” dedi.

550 MİLLETVEKİLİNİ 600 YAPMALARI ”EVET” DİYEN BİR PARTİYE RÜŞVET Mİ?

550 milletvekilinin 600 olmasına da değinen İnce, “300 milyonluk ABD’de 435 milletvekili var. 80 milyonluk Türkiye’ye 500 yetmiyor 600 yapıyoruz. Başka bir devlet olan Rusya’nın nüfusu 150 milyon. Rusya’da milletvekili sayısı 450. 150 milyon nüfuslu Rusya’da 450 milletvekili varken, 80 milyonluk Türkiye’de 550 kişi yetmiyormuş 600 yapacakmışız. Acaba bu 550’yi 600 yapmaları ‘evet’ diyen bir partiye rüşvet olabilir mi?” dedi.

ATATÜRK’E VERİLMEYEN BU YETKİYİ KİMSEYE VEREMEYİZ

CHP’li Muharrem İnce tek adamlık sistem için de, “Atatürk’e verilmeyen bu yetkiyi kimseye veremeyiz” dedi. İnce, ”1924 yılında anayasa yapılırken Saruhan mebusu ve Dersim mebusu kürsüye çıkıyor. Orada milletvekilleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Meclis’i fesih yetkisi vermek istiyorlar. Bu iki vekil kürsüye çıkıyorlar ve diyorlar ki; ”Gazi, Mustafa Kemal Paşa bizim canımızızdır onu çok severiz. bizim milletimiz de onu çok sever. Ancak biz çoluk çocuğumuzun geleceğini Gazi Paşa dahi olsa kimseye veremeyiz diyorlar ve reddediyorlar. Atatürk’e verilmeyen bu yetkiyi kimseye veremeyiz” ifadelerini kullandı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye'nin yönetilemediğini bunun ‘Açıyı bilmeyen' bir başbakan bulunduğunu öne sürerken, “Duran adamı tutuklayıp, patlayan adamı tutuklayamayacak kadar beceriksiz ve cahil bunlar” dedi.

CHP'li Muharrem İnce, Türkiye'nin, yönetilemediğini öne sürerek, şöyle dedi:

“Bunun birkaç sebebi var. Teğeti bilmeyen bir cumhurbaşkanı, açıyı bilmeyen bir başbakan var. 180 derece ile 360 dereceyi ayırt edemeyen bir profesörümüz var. Dünyada ilk ve tek profesör bu. Bu kadar cehaletin olduğu bir yerde duran bir adamı bile tutukladılar, patlayan adamı tutuklamadılar. Duran adamı geçmişte tutukladılar biliyorsunuz. Ama canlı bombaları eylem yapmadan tutuklayamayız diyor. Duran adamı tutuklayıp, patlayan adamı tutuklayamayacak kadar beceriksiz ve cahil bunlar.

Miting öncesi Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile birlikte, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak‘la görüşen Muharrem İnce, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Avcılar'ın İstanbul'un, Marmara'nın tek kadın belediye başkanı ile çağdaş, sosyal belediyecilik anlayışı ile yönetilmesi nedeniyle şanslı olduğunu söyleyen Muharrem İnce, CHP'li meclis üyeleri ile de görüşüp birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sırasında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'daki köşkünün yanında bulunan ve “Ağaç çınardır. Çınar ise devlet!” diyerek kesilmesine mani olduğu çınar ağacının 01 nolu yaprağı ile Atatürk'ün Türk Milletine bağışladığı Yalova Köşkü ve Çınar Ağacının yer aldığı resmi hediye etti.