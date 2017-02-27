Muharrem İnce'den o pankarta tepki!

CHP Yalova Milletvekili İnce, "Balıkesir'in meydanında 'Göklerden gelen bir karar vardır' diye kocaman bir afiş asılıyor AKP teşkilatı bunu seyrediyor. Gerçekten şaşkınım. Bu nasıl bir yalandır, nasıl bir din sömürüsüdür?" dedi.

Balıkesir’e gelen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, il başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek anayasa değişikliği ve referandumla ilgili değerlendirme yaptı.

GÖKLERDEN GELEN KARAR NEREDEN GELDİ?

Balıkesir’de Alihikmetpaşa Meydanı’nda gördüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafının da yer aldığı ‘Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır’ yazılı pankarta tepki gösteren İnce, “Bunlar kafayı kırmışlar yahu, gerçekten kırmışlar. Böyle bir din yok arkadaşlar. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Göster bakayım kararı, nasıl bir karar bu? Yani Allah’tan karar varmış, öyle söylüyor. Yalana bak. Göklerden gelen bir karar varmış; mail mi geldi, Facebook’tan mı, Twitter’dan mı, nereden geldi? Siz kendinizi peygamber mi sanıyorsunuz?

Geçenlerde Trabzon’da gördüm. Tayyip Erdoğan’ın resminin altına yazmışlar; ‘Üzülme Allah seninle’ Böyle bir şey olabilir mi? Niye onunla; benimle olamaz mı Allah, sizinle olamaz mı? Peygamber mi bu, kim bu? Bu tür anlayışlar bizim kutsal dinimize çok büyük zarar verir. Buna önce AKP teşkilatının karşı çıkması lazım. Yani Balıkesir’in meydanında ‘Göklerden gelen bir karar vardır’ diye kocaman bir afiş asılıyor AKP teşkilatı bunu seyrediyor. Gerçekten şaşkınım. Bu nasıl bir yalandır, nasıl bir din sömürüsüdür?” dedi.