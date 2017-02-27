Bugünkü YENİÇAĞ »

Muharrem İnce'den o pankarta tepki!

»
Muharrem İnce'den o pankarta tepki!
CHP Yalova Milletvekili İnce, "Balıkesir'in meydanında 'Göklerden gelen bir karar vardır' diye kocaman bir afiş asılıyor AKP teşkilatı bunu seyrediyor. Gerçekten şaşkınım. Bu nasıl bir yalandır, nasıl bir din sömürüsüdür?" dedi.

Balıkesir’e gelen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, il başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek anayasa değişikliği ve referandumla ilgili değerlendirme yaptı.

GÖKLERDEN GELEN KARAR NEREDEN GELDİ?

Balıkesir’de Alihikmetpaşa Meydanı’nda gördüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafının da yer aldığı ‘Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır’ yazılı pankarta tepki gösteren İnce, “Bunlar kafayı kırmışlar yahu, gerçekten kırmışlar. Böyle bir din yok arkadaşlar. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Göster bakayım kararı, nasıl bir karar bu? Yani Allah’tan karar varmış, öyle söylüyor. Yalana bak. Göklerden gelen bir karar varmış; mail mi geldi, Facebook’tan mı, Twitter’dan mı, nereden geldi? Siz kendinizi peygamber mi sanıyorsunuz?

Geçenlerde Trabzon’da gördüm. Tayyip Erdoğan’ın resminin altına yazmışlar; ‘Üzülme Allah seninle’ Böyle bir şey olabilir mi? Niye onunla; benimle olamaz mı Allah, sizinle olamaz mı? Peygamber mi bu, kim bu? Bu tür anlayışlar bizim kutsal dinimize çok büyük zarar verir. Buna önce AKP teşkilatının karşı çıkması lazım. Yani Balıkesir’in meydanında ‘Göklerden gelen bir karar vardır’ diye kocaman bir afiş asılıyor AKP teşkilatı bunu seyrediyor. Gerçekten şaşkınım. Bu nasıl bir yalandır, nasıl bir din sömürüsüdür?” dedi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Muharrem İnce'den o pankarta tepki!Muharrem İnce'den o pankarta tepki!Kurtulmuş'tan Kürdistan paçavrasıyla ilgili açıklamaKurtulmuş'tan Kürdistan paçavrasıyla ilgili açıklamaTürk Düşmanı Kati Piri’den Bahçeli’ye destek!Türk Düşmanı Kati Piri’den Bahçeli’ye destek!Oğan'dan Bahçeli'ye kritik soruOğan'dan Bahçeli'ye kritik soruBahçeli bir teşkilatı daha kapattıBahçeli bir teşkilatı daha kapattıBahçeli'nin yardımcısına Ülkücü tepki!Bahçeli'nin yardımcısına Ülkücü tepki!İzmir Belediye Başkanı hakkında kararİzmir Belediye Başkanı hakkında kararMHP Genel Merkezi'ne toplu istifa şoku!MHP Genel Merkezi'ne toplu istifa şoku!HDP'li Ayhan serbest bırakıldıHDP'li Ayhan serbest bırakıldıHalaçoğlu'ndan manidar paylaşımHalaçoğlu'ndan manidar paylaşım
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti