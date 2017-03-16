"Muhsin Yazıcıoğlu kesinlikle 'hayır' derdi"

KRT'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan, BBP Beykoz İlçe Başkanı Perçin, "Muhsin Yazıcıoğlu kesinlikle 'hayır' derdi. Gücü tek kişiye veren bir sistemi bizim onaylamamız mümkün değil" diye konuştu.