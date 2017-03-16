KRT'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan, BBP Beykoz İlçe Başkanı Perçin, "Muhsin Yazıcıoğlu kesinlikle 'hayır' derdi. Gücü tek kişiye veren bir sistemi bizim onaylamamız mümkün değil" diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi de Cumhurbaşkanlığı adı verilen sistemle ilgili karıştı. Genel Merkez 'evet' kararı alırken teşkilatlardan 'hayır' sesleri yükseliyor.

BBP Beykoz İlçe Başkanı Melih Perçin, KRT'de Çağlar Cilara'nın "Haber Merkezi" isimli programına katılarak partisinde evet kararı alanlara ağır eleştirilerde bulundu.

Perçin, önerilen başkanlık sisteminde gücün tek elde toplandığını belirterek, "Büyük Birlik Partisi gücü tek ele veren, lider karizmalarına dayalı, liderin putlaştırılmasına dayalı her türlü sisteme karşı olan bir partidir. Gücü tek kişiye veren bir sistemi bizim onaylamamız mümkün değil" diye konuştu.

"YÜKSEK İSTİŞARE KURULU'NDA 17 ÜYEDEN SADECE BİRİ 'EVET' DEDİ"

BBP'li Perçin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kardeşi Yusuf Yazıcıoğlu'nun da yer aldığı partinin Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin 17'sinin içinde sadece birinin evet dediğini, geri kalanlarının hayır oyundan yana olduklarını belirtti.

BBP'li Perçin ayrıca başkanlık sistemine destek veren MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de şu sözlerle eleştirdi:

"Devlet Bahçeli ile bizim işimiz yok. Bahçeli 8 senedir Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili Meclis'te bir konuşma mı yapmış. Bir basın toplantısında Muhsin Yazıcıoğlu davası ne olmuş diye sormuş mu ben onunla birlikte hareket edeceğim."

"MUHSİN YAZICIOĞLU KESİNLİKLE 'HAYIR' DERDİ"

BBP'li Perçin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşasaydı başkanlık sistemine kesinlikle karşı çıkacağını da şu sözlerle ifade etti:

"Muhsin Yazıcıoğlu kesinlikle hayır derdi. Lider sultalarına karşı olan bir hareket gücü tek kişiye veren başkanlık sistemine nasıl evet der. Kuvvetler ayrılığı olmayan bir yapıya nasıl evet der."

Perçin programda ayrıca Cumhurbaşkanı danışmanı olan eski Genel Başkan Yalçın Topçu için de ağır ifadeler kullandı. Topçu için, 'yazıklar olsun' diyen Perçin, 'kendine yakışanı yaptı' yorumunda bulundu.