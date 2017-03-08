Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri soruldu!

Muğla'da devam eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişi davasında 10. duruşma başladı. 44 tutuklu sanıktan 37'sinin ifadeleri tamamlandı.

Duruşmanın bugünkü oturumu tutuklu askerlerden helikopter teknisyeni Astsubay Üstçavuş Aydın Özsıcak'ın ifadesinin alınmasıyla başladı. Özsıcak'ın ifadesi sırasında subayların ellerindeki kağıt kalemlerle kendi aralarında yazıştıklarını gören Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Size kağıt, kalemi savunma yapın diye verdik. Aranızda yazışın, haberleşin diye değil. Kağıt, kalemleri toplayacağımız gibi hakkınızda gerekli işlemi yaparız" diyerek uyarıda bulundu. Sanık Özsıcak, "Bütün mal varlığıma el konulduğu için avukat tutamadım" dedi. Mahkeme Başkanı Baştoğ'un Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopterinin düşmesiyle ilgili sorusu üzerine Özsıcak, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinden parça sökmedim. Sadece bir parçayı incelerken görüntüledim. O olayla ilgili de hakkımda takipsizlik kararı verildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün 11'inci celse ile devam edildi. Duruşma salonu önünde toplananlar sanıklara tepki gösterdi.

MAHKEME BAŞKANI UYARDI

Duruşmanın bugünkü oturumu tutuklu askerlerden helikopter teknisyeni Astsubay Üstçavuş AydınÖzsıcak'ın ifadesinin alınmasıyla başladı. Özsıcak, ifade vermeye başladıktan kısa bir süre sonra subayların ellerindeki kağıt kalemlerle kendi aralarında yazıştıklarını gören Mahkeme BaşkanıEmirşah Baştoğ, "Size kağıt, kalemi savunma yapın diye verdik. Aranızda yazışın, haberleşin diye değil. Kağıt, kalemleri toplayacağımız gibi hakkınızda gerekli işlemi yaparız" diyerek uyarıda bulundu.

BÜTÜN MAL VARLIĞIMA EL KONULDU

Daha sonra ifadesinin alınmasına başlanan Astsubay Üstçavuş Aydın Özsıcak, helikoptere binerken telefonlarını kapattıklarını, kimsenin kendilerine Marmaris'teki görev ile ilgili bilgi vermediğini söyledi. Özsıcak, "Bütün mal varlığıma el konulduğu için avukat tutamadım. Helikopterde silahlı askerleri görünce yine bir şeyden şüphelenmedim ve görev için orada bulunduğumu düşündüm. Marmaris üzerine gittiğimizde bir el silah sesi duydum. 15-20 dakika Marmaris üzerinde uçtuktan sonra uzaklaştık. Çünkü yakıt sıkıntısı yaşamaya başladık. Gün içinde uçuş yaptıktan sonra bir de gece görevinde sabaha kadar çalıştık ve çok yorgunduk. Gaziemir'e geldik, teslim olduk. Ancak, hala olayın ne olduğunu, olayın neresinde olduğumuzu bilmiyorduk. Hala da neler olup bittiğini kavrayabilmiş değilim. Sonra Cumhurbaşkanı'na yönelik bir operasyon içinde olduğumuzu öğrenince şoke oldum. Ben, sadece VIP görev olduğunu biliyordum. Ancak yaralı olduğunu öğrenince kafam karıştı. Ben bakımcıyım, verilen görev gereği oradaydım. Biz kendi çapımızda helikopterin arızası ile uğraştık. FETÖ üyesi değilim" dedi.

İNCELEME YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİM

Mahkeme Başkanı Baştoğ'un Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili sorusu üzerine Özsıcak, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinden parça sökmedim. Sadece bir parçayı incelerken görüntüledim. O olayla ilgili de hakkımda takipsizlik kararı verildi" dedi.

Duruşma, tutuklu sanıklardan Astsubay Üstçavuş Murat Gösterit'in ifadesinin alınmasıyla sürüyor.