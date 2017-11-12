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Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu evlendi

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Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu evlendi
BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, Selin Becerenler ile dünya evine girdi.

Merhum siyasetçi Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, Selin Becerenler’le dünya evine girdi.

Ataköşk Oteli’nde gerçekleşen düğüne eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, milliyetçi camiadan çok sayıda siyasetçi ve her iki ailenin yakınları katıldı.

Çiftin nikah şahidi Ahmet Davutoğlu oldu. Davutoğlu, nikah merasiminin ardından çifte mutluluklar dileyerek, evlilik cüzdanını geline verdi.

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