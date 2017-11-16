'Müjdat Gezen' davasında flaş gelişme

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişinin cezası belli oldu.

Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Ali Aligül, "yakarak mala zarar verme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Ali Aligül ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, sanat merkezinde meydana gelen zarara ilişkin sigorta şirketinden 1794 lira ve 38 bin 674 liralık hasar giderimine ilişkin 2 ayrı ödeme dekontu gönderildiğini tutanağa geçirdi.

Söz verilen sanık Aligül, bu zararı giderecek imkanı ve maddi gücü olmadığını söyledi.

Son sözü sorulan Aligül, "Ben de bir araştırma yaptım. Söz konusu yangından kaynaklı zarar bana göre en fazla 10-12 bin lira olabilir. Bu 40 bin liraya yakın meblağ çok fahiştir. Bunun dışında bir anlık öfkeyle bu olayı gerçekleştirdim. Hatalı olduğumu kabul ediyorum. Takdir mahkemenindir." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi Gökhan Pala, sanık Aligül hakkında "mala zarar vermek" ve "kasten yangın çıkarmak suçlarından dolayı açılan davada, sanığın eyleminin TCK'nın 44. maddesi uyarınca kamu hizmeti uyarınca veya kamunun yararlanmasına ayrılmış binalara yönelik mala zarar verme" suçunu oluşturduğunu belirtti.

Suçun işleniş biçimi, bir eğitim kurumuna yönelen eylemle ortaya çıkan suç konusunun önem ve değeri, yakılan bina içinde o anda bir insanın bulunmasının yarattığı tehlike ve meydana gelen zararın boyutu gibi hususları dikkate alan mahkeme hakimi Pala, sanık Aligül'ü alt sınırdan uzaklaşarak 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Suçun yakarak ve yanıcı madde kullanılarak işlendiği, suçta kullanılan benzinin yakıcı ve yanıcı etkisinin yüksekliği, suçun yoğun bir yerleşim ve iş merkezlerinin bulunduğu mahalde işlenmesi gibi hususları dikkate alan mahkeme hakimi Pala, cezada artırım yaparak 5 yıla çıkardı.

Mahkeme hakimi Pala, sanığın geçmişte suç işlememiş olması, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak hapis cezasını 4 yıl 2 aya indirdi ve sanık Aligül'ün cezasında TCK'nın 29. maddesindeki "haksız tahrik" hükmünün uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde sanığın gece vakti Müjdat Gezen Sanat Merkezine giderek elinde bulunan şişedeki benzini, binanın öğrenci giriş kısmına dökerek yangın çıkardığı belirtilmişti.

İddianamede, Aligül'ün "yakıcı ve yanıcı madde kullanarak yakmak suretiyle mala zarar verme" ve "yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından 1 yıl 2 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Öte yandan iddianamede, Aligül'ün işlediği suçların TCK'nın 29. maddesindeki "haksız tahrik" suçu kapsamında değerlendirilerek cezada indirim yapılması da isteniyordu.