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Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde yangın çıktı!

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Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde yangın çıktı!
Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kısmında yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde şişe ve plastik eldiven bulunduğu belirtildi. Müjdat Gezen olayla ilgili basın açıklaması yapacak.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kapısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Soğutma çalışmalarının ardından ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemelerde sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında plastik eldiven bulundu. 


Sanat merkezinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleme alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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