Mülteci kampında intihar saldırısı: 100'den fazla ölü

Suriye ordusunun geri aldığı belirtilen Deyr ez Zor kenti yakınlarındaki bir mülteci kampında gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucunda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sputnik İngilizce, Suriye medayasına dayanarak verdiği haberde, Suriye’nin doğusunda petrol merkezi olarak bilinen Deyr ez Zor kenti yakınlarındaki bir mülteci kampında meydana gelen saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybederken onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

Haberde intihar saldırısını gerçekleştiren kişinin arabasına yerleştirilen bombayı patlattığı belirtildi.