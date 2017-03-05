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Münbiç'e şaştınız mı!..

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Ahmet TAKAN

Çapulcu başı Barzani'nin  Türkiye ziyareti sırasında yaşanan bayrak krizi tartışmaları gündemden düşmüyor. Atatürk ve Esenboğa havalimanlarımızın gönderine peşmerge paçavrasının çekilme skandalı bir ilk mi?..

Hayır!..

Benzer skandallara daha önce de imza attı AKP iktidarı. Belki de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, peşmerge  paçavrasının  göndere çekilmesi ile ilgili tepkilere cevap verdiğinde "ilk defa da yapılan bir uygulama değildir" derken  onları kastetti. Hatırlayamamış olabilirsiniz... Hafızalarınızı tazeleyebilmeniz adına açık kaynaklardan açıklayarak yardımcı  olmaya çalışayım o zaman...

Tarih; 24 Nisan 2013... " Çanakkale'deki anma töreninde ÖSO bayrağı" başlığıyla önemli bir haber düşmüştü gündeme. Bu  haber havuz medyasından, kamuoyuna, yapılan çok doğru ve isabetli bir işmiş gibi şu cümlelerle yansıtılmıştı:

"Çanakkale Kara Savaşları'nın 98'nci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende Özgür Suriye Ordusu bayrağı da göndere çekildi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, bayrak için "Bu konu hakkında açıklama Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılır. Bildiğim şudur; burada pek çok milletin evlatları toprağın kara bağrında. Hal böyle olunca neredeyse tüm milletlerin burada hatıraları var. Her millet buradaki hatıralarını yaşamak ve yaşatmak hakkına sahip. Çanakkale bu anlamda farklı bir zenginliği yaşatıyor" diye konuştu. Her yıl şehitlikteki direklere savaşta asker kaybeden 29 ülkenin bayrağı çekiliyordu. Bu yıl ilk kez 30 bayrak çekildi. 30. bayrak Beşar Esad'ı devirmek isteyen Özgür Suriye Ordusu'nu temsil ediyor."

Söz konusu haberin fotoğraf karelerinden biri de böyleydi:

Sonra benzer  bir hadiseye 21 Nisan 2016 tarihinde şahit olduk. 23 Nisan kutlama törenleri ile ilgili şu haberi hatırlar mısınız?..

"Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, '23 Nisan'ın unutturulmaya çalışıldığı' yolundaki eleştirilere karşılık, 'AKP iktidarı bütün bu bayramların asıl sahibidir ve yaşatıcısıdır' dedi. Ancak Akdoğan'ın bu sözleri ÖSO bayrağı önünde söylemesi dikkat çekti.

Akdoğan, Esenler Belediyesi tarafından Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen 7. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne katıldı.

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Suriye, Türkmenistan ve Türkiye'den çocukların katıldığı etkinlikte, Suriye bayrağı yerine 'Özgür Suriye Ordusu'nun 3 yıldızlı bayrağı kullanıldı."

"Kardeşim Esad" tan, "Katil Esed"e  giden yolda  terk edilen  Türk devlet aklının nedenlerini arıyorsanız...

Suriye bataklığında, bir ABD'nin kucağına bir Rusya'nın kucağına neden koştuğumuzu hala çözemediyseniz...

Fırat Kalkanı harekatı hala devam ediyor mu,  etmiyor mu diye soruyorsanız...

ABD,Rusya,Suriye rejiminin işbirliğini  kavrayamadıysanız...

Kürdistan projesinin karelerinin bir birbirine nasıl eklendiğini göremiyorsanız...

Münbiç'i okuyamıyorsanız...

El Bab'ın güneyinde oluşturulan PKK/PYD koridoruna hala uyanamadıysanız...

Yukarıdaki satır ve fotoğraflara bir kez daha bakın. Çok basit bir-iki  soru soracağım;

ÖSO bir devlet mi?.. O bez parçasını bütün dünya devletlerinin katıldığı törende gönder çekmek neyin kafasıydı?.. Bugün peşmerge  paçavrasını göndere çekmek neyin kafası?..

Bir gün sağa bir gün sola yalpalayacaksınız... Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünden bahsedeceksiniz... Sonra da bu skandallara imza atacaksınız..." Bedeli ağır olur", "şurayı da vururuz,burayı da indiririz" diye Mehmetçiğin canı ve kanı üzerinden sağa sola sözde efeleneceksiniz... Ertesi gün ABD,Rusya, Suriye, PKK/PYD Münbiç'te  beraber olup bayrak çekip size meydan okuyunca dut yemiş bülbül olacaksınız!..

Sonra...Sonra...

İçinde bulunduğunuz gaflet ve dalaleti perdelemek için Almanya ile "demokrasi" kavgası yapacaksınız...Kendi ülkenizde tatbik ettiğiniz  faşizan uygulamaları unutturacağınızı sandığınız  gibi...ÖSO ve peşmergenin bez parçalarını göndere çekerek devlet/millet bekasını ne hale getirdiğinizi kamuoyundan kaçıracağınızı sandığınız gibi...

Stratejik derinliğin nasıl bir çukur olduğunu çoktan anlamıştık da... Halk arasında, sonu olumsuz biten gelişmeler için kullanılan  "hurmalar tırmalar" deyişinin bir millete topyekun bu kadar acı faturalara sebep olacağı herhalde hesap edilemedi!..

En azından, kimlerin yediği hurmalar yüzünden kimlerin tırmalanıp kimlerin tırmalanmadığını ayırt edebiliyor musunuz?..

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