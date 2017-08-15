Münir Özkul 92 yaşında

2003 yılından bu yana demans rahatsızlığı yaşayan Münir Özkul, 92. yaşına girdi.

Yeşilçam'ın kimine göre 'Mahmut Hoca'sı kimine göre ise 'Yaşar Usta'sı, Türk sinemasının yaşayan efsanesi Münir Özkul bugün 92 yaşına girdi.

Usta sanatçının kendisi gibi oyuncu kızı Güner Özkul "Geçtiğimiz yıla göre değişen bir durum yok. Sağlık durumu stabil. Kötüye giden bir şey yok. Geçen sene doğum gününde tepki vermişti. Bu sene ne olacak göreceğiz. Akşam ablamlarla birlikte ailecek yanında olacağız" dedi.