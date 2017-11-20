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Murarrem İnce'den Binali Yıldırım'ın o sözlerine sert tepki

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Murarrem İnce'den Binali Yıldırım'ın o sözlerine sert tepki
CHP Milletvekili Muharrem İnce, Başbakan Yıldırım’ın 'O kadar öğretmene iş bulmamız mümkün değil!" sözlerini sert sözlerle eleştirdi.

Muharrem İnce Başbakan Binalı Yıldırım'ın “Her yıl 100 bin öğretmen mezun oluyor. Devlet olarak ne onlara, ne diğer üniversite mezunlarının hepsine iş bulmamız mümkün değil” sözlerine sert sözlerle eleştirdi

CHP Yalova Milletvekil Muharrem İnce twitter  hesabından yaptığı paylaşımlarda " “Senin çocuğun da işsiz kalsın” dediler, “her üniversite mezunu iş bulacak diye bir kural yok” dediler şimdi de Başbakan “mezun olan her öğretmene iş bulamayız” demiş." diyerek tepki gösterdi.

İnce'nin Binali Yıldırım'ı eleştirdiği  twitleri şöyle:

1- “Senin çocuğun da işsiz kalsın” dediler, “her üniversite mezunu iş bulacak diye bir kural yok” dediler şimdi de Başbakan “mezun olan her öğretmene iş bulamayız” demiş.

2- İşsizlik sadece öğretmenlerin sorunu değil elbette, İİBF mezunları işsiz, mühendisler işsiz, MYO mezunları işsiz. Her 4 gençten biri işsiz.

3- Ama Türkiye'nin öğretmen ihtiyacı varken, para yok diye daha az maaş ödemek için öğretmen atamayıp ücretli öğretmen çalıştırıyorlar.

4- Üstüne ilkokul öğrencilerinin yüzde 46'sı, ortaokul öğrencilerinin yüzde 38'i, lise öğrencilerin yüzde 9'u İKİLİ eğitim veren okullarda okuyor. Yani bir grup öğrenci sabah okula gidiyor, diğer grup öğlen gidiyor.

5- Öğretmen açığımızı, ücretli öğretmen istihdamını sona erdirip ikili eğitimi ortadan kaldırıp tam gün eğitime geçersek ataması yapılmayan tüm öğretmenlerimizi atayabiliriz.

6- Başbakan bilmediği konularda ahkam kesmeyi, atıp tutmayı bıraksın.

7- Hasta garantili hastane, yolcu garantili havaalanı, geçiş garantili yol ve köprü yaparak, geçenden de geçmeyenden de para almayı hedefleyen yatırımlarla işsizlik sorunu çözülemez.

8- İstihdam yaratmayan, borç üreten, kendi zenginini oluşturan büyüme ve ekonomi politikalarıyla gençlerimizi işsizliğe mahkum etmeye devam edersiniz.

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