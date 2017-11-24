Murat Bardakçı'dan NATO skandalı iddiası

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, NATO tatbikatında Atatürk’ü düşman liderler arasında gösteren personelin Macar olduğunu ve hala görevde olduğunu yazdı.

NATO tatbikatında yaşanan skandalın ardından yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Habertürk gazetesi yazarı Murat Bardakçı, bugünkü köşe yazısında skandalın detaylarını ortaya koydu. Bardakçı’ya göre Atatürk’ün fotoğrafını düşman liderler arasına koyan Macar bir bilgisayarcı ve hala görevde.

İşte Bardakçı’nın köşe yazısından o bölümler:

“Geçen gün NATO’nun Norveç’te düzenlediği “Trident Javelin-2017” tatbikatında yaşanan rezaleti ortaya çıkartan subayımızın Deniz Kuvvetleri’nde görevli ve daha önce kumpas dâvâlarının mağduru olan Ebru Nilhan Bozkurt adında bir hanım binbaşı olduğunu yazdım ve yazım hayli ses getirdi.

Skandalın farkedilmesi üzerine Türkiye’nin NATO nezdinde gösterdiği tepki neticesinde başlatılan soruşturmalar devam ederken, ortaya daha başka ayrıntılar çıktı.

ATATÜRK’Ü DÜŞMAN LİDERLER ARASINA MACAR BİLGİSAYARCI KOYMUŞ

Meselâ, rezalete sebep olan sahte mesajların Kürt asıllı Norveç vatandaşı bir bilgisayarcı tarafından gönderildiği ve bu kişinin görevine hemen son verildiği duyurulurken, soruşturma ilerledikçe işin içerisinde Macar vatandaşı olan bir başka bilgisayarcının da bulunduğu farkedildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adına açılan sahte hesaptan yollanan mesajları Kürt asıllı Norveç vatandaşı yazmış, Atatürk’ün fotoğrafını düşman liderler arasına da hanım olan bu Macar bilgisayarcı yerleştirmişti.

HALA GÖREVDE

Başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade veren Macar bilgisayarcı, “Düşman liderler arasına koyduğu fotoğrafın kime ait olduğunu bilmediğini” söyledi, “Üzgünüm” dedi ve işine son verilmediği için hâlen görevde bulunuyor.”