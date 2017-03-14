Murat İde: Bu tezgahı bile bile sussa mıydım?

'Hayır' dediği için Bahçeli'nin talimatıyla Bengütürk'ten gönderilen Murat İde, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İde, Barzani'nin 'evet' propagandası yaptığının altını çizerek, "bunu bile bile sussa mıydım?" ifadelerini kullandı.

Bengütürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat İde, 16 Nisan'da yapılacak Başkanlık referandumunda 'hayır' diyeceğini açıkladığı için Devlet Bahçeli tarafından kanaldan gönderilmişti.

Gazete 2023'ün haberine göre; İde, sosyal medya hesabından Barzani'nin Başkanlık referandumunda 'evet' çıkması için çalışacağını açıkladığı haberi paylaşarak, Barzani'nin kanallarında Türk yurtlarından 'Kuzey Kurdistan' diye bahsedildiğini hatırlattı.

Peşmerge başının kanalı Rüdav TV'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Kürdistan diye bahsettiği videoyu da paylaşan İde, "E şimdi, ben bu tezgahı bildiğim için sussa mıydım canım abilerim? SUSSAYDIM bana kardeşim diyemezdiniz ki.. Ben sizin için konuştum" ifadelerini kullandı.