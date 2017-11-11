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Muş Bulanık'ta korkunç kaza

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Muş Bulanık'ta korkunç kaza
Muş Bulanık karayolu Alazlı köyü mevkiinde tren hemzemin geçitte tavuk yüklü minibüse çarptı, 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

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