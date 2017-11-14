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Müsavat Dervişoğlu: Sonsuza kadar sürecek ittifak

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Müsavat Dervişoğlu: Sonsuza kadar sürecek ittifak
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmaları değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Partimiz; 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan Halkoylaması şuurunun gereği olarak AKP'yle Cumhurbaşkanı Hükümet etme sistemini 2019'da tam manasıyla tesis etmek maksadıyla, sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir" dediğini belirten Dervişoğlu, "Sayın Bahçeli 7 Ağustos Yenikapı Mitingi ile başlayan birlikteliği sonsuza kadar devam edecek bir ittifaka dönüştürmüştür.

Bahçeli Bey'in her zamanki gibi tek başına aldığı bu karara parti tabanı ve ülkücü camianın nasıl yaklaşacağı zaman içinde anlaşılır" dedi.

Dervişoğlu şöyle devam etti: "AKP kurulduğu günden itibaren bazı konularda MHP'nin desteği ile çeşitli adımlar atmıştır. MHP AK Partiye ne zaman destek verse bunun siyasi rantını da AKP kendi lehine kullanmıştır. Görülen ve anlaşılan odur ki bu destekten MHP değil AKP siyasi fayda sağlayacaktır. Değerlendirmelerimizin yerinde olup olmadığını da önümüzdeki zaman içerisinde kamuoyumuz anlayacaktır."

Devlet Bahçeli'nin barajın indirilmesine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından yapılan yorumlara tepki göstermesine ilişkin de Dervişoğlu şunları söyledi: "Barajla ilgili geçmişe dair kaygıları olduğunu ifade etmişti. Şimdi barajın aşağıya çekilmek istenmesi aslında örtülü bir kaygıyı ifade ediyor.

Baraj kaç olursa olsun İYİ Parti'nin barajın indirilmesi ya da yükseltilmesi konusunda herhangi bir endişesi yoktur.

Baraj artırılabilir de indirilebilir de ama endişesi olanlar elbette barajı aşağı çekmek üzere siyasi hamleler yapmak isteyeceklerdir.

Bizim gündemimizde değildir. Biz demokrasiden yana tavır sergiliyoruz. Demokrasinin hicapları neyse o yapılsın."

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