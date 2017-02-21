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Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye kritik soru

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Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye kritik soru
MHP İzmir eski İl Başkanı Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Bahçeli'ye kritik bir soru sordu.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve MHP İzmir eski İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'ye göndermede bulundu.

Bahçeli'nin 'hayırcı' Ülkücüleri HDP ve CHP ile kol kola göstermesine tepki gösteren Dervişoğlu, "Bahçeli beye sormak lazım: 2010 Referandumunda birlikte "HAYIR" derken, 2014'de ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarırken CHP'li mi olmuştunuz?" paylaşımında bulundu.

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