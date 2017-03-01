Bugünkü YENİÇAĞ »

Müsavat Dervişoğlu'ndan çok sert açıklama!

»
Müsavat Dervişoğlu'ndan çok sert açıklama!
MHP İzmir eski İl Başkanı Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Bahçeli'ye yüklendi. Dervişoğlu, "Neden evet dediğini anlatacak yüzü olmayınca, hayır diyenlerin kişilikleri üzerinden nifak çıkarmaya çalışıyor!.." ifadelerini kullandı.

MHP İzmir eski İl Başkanı ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Twitter hesabından referandum sürecini ve Devlet Bahçeli'nin tutumunu değerlendirdi.

"Neden evet dediğini anlatacak yüzü olmayınca, hayır diyenlerin kişilikleri üzerinden nifak çıkarmaya çalışıyor!.. Artık kim yer ki bunu?" paylaşımında bulunan Dervişoğlu, Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi.

İşte Dervişoğlu'nun paylaşımları:

Herkes iyi bilsin ki; önümüzdeki 45 gün,geride bıraktığımız 45 mücadele yılından çok daha önemlidir... 80 milyon kere HAYIR, HAYIR, HAYIR!..

Sen sanıyorsun ki, biz sadece birbirimizin tayınını paylaştık...

Tanıyamadığın ve hesaba katmadığın bu nesil, gerektiğinde suçları paylaşmayı ve sonsuza kadar susmayı şeref sayan bir haysiyet abidesidir...

Hatıraları olmayanlar bunları bilmez ve idrak edemez!

Onun için beyhude uğraşma; asla aramıza giremez, köprülerimizi yıkamaz ve bizi birbirimize düşman edemezsin!..

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 3
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    CHP'den 5 madde çağrısı!CHP'den 5 madde çağrısı!Leyla Zana'ya 21 yıl hapis istemiLeyla Zana'ya 21 yıl hapis istemiMüsavat Dervişoğlu'ndan çok sert açıklama!Müsavat Dervişoğlu'ndan çok sert açıklama!MHP'li Karakaya 'evet'i anlatamadı!MHP'li Karakaya 'evet'i anlatamadı!Selvi: Şerefin ne olduğunu Bahçeli'den öğrenecek değilimSelvi: Şerefin ne olduğunu Bahçeli'den öğrenecek değilimSosyal medyaya 'referandum' ayarı!Sosyal medyaya 'referandum' ayarı!Oğan, Alparslan Türkeş'le ilgili teklifi hatırlattıOğan, Alparslan Türkeş'le ilgili teklifi hatırlattıKurtulmuş: Medya, medyayla uğraşsın!Kurtulmuş: Medya, medyayla uğraşsın!CHP'li İnce: Dünyayı itaat edenler değil, 'hayır' diyenler değiştirirCHP'li İnce: Dünyayı itaat edenler değil, 'hayır' diyenler değiştirirErdoğan, Nazlı Çelik'ten imza aldı!Erdoğan, Nazlı Çelik'ten imza aldı!
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti