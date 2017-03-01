Müsavat Dervişoğlu'ndan çok sert açıklama!

MHP İzmir eski İl Başkanı Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Bahçeli'ye yüklendi. Dervişoğlu, "Neden evet dediğini anlatacak yüzü olmayınca, hayır diyenlerin kişilikleri üzerinden nifak çıkarmaya çalışıyor!.." ifadelerini kullandı.

MHP İzmir eski İl Başkanı ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Twitter hesabından referandum sürecini ve Devlet Bahçeli'nin tutumunu değerlendirdi.

"Neden evet dediğini anlatacak yüzü olmayınca, hayır diyenlerin kişilikleri üzerinden nifak çıkarmaya çalışıyor!.. Artık kim yer ki bunu?" paylaşımında bulunan Dervişoğlu, Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi.

İşte Dervişoğlu'nun paylaşımları:

Herkes iyi bilsin ki; önümüzdeki 45 gün,geride bıraktığımız 45 mücadele yılından çok daha önemlidir... 80 milyon kere HAYIR, HAYIR, HAYIR!..

Sen sanıyorsun ki, biz sadece birbirimizin tayınını paylaştık...

Tanıyamadığın ve hesaba katmadığın bu nesil, gerektiğinde suçları paylaşmayı ve sonsuza kadar susmayı şeref sayan bir haysiyet abidesidir...

Hatıraları olmayanlar bunları bilmez ve idrak edemez!

Onun için beyhude uğraşma; asla aramıza giremez, köprülerimizi yıkamaz ve bizi birbirimize düşman edemezsin!..