Muska yazdırdı parasını geri isteyince öldürüldü!

İstanbul'da tekstilci Serdal Aslan, sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Rahatsız olan Aslan'ın iyileşmek için dua yazdırdığı belirlendi.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlıkları bulunan Serdal Aslan, durumunu arkadaşlarına anlattı. Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre Aslan’ın işyerinden tanıdığı G.E., muska yazdırmasının işe yarayacağını söyledi.

G.E., 3 çocuk babası Aslan’ı Neslihan K. ile tanıştırdı. Neslihan K.’ya para veren Aslan muska yazdırdı. Ancak zaman geçmesine rağmen durumunda bir değişiklik olmadı. Bunun üzerine dolandırıldığını düşünen Serdal Aslan, parasını geri istedi. Ancak Neslihan K., aldığı parayı iade etmedi. İkili arasında tartışmalar yaşanınca Neslihan K.’nın kocasının durumdan haberi oldu.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

İddiaya göre, karısı ile yaşanan tartışmalara sinirlenen 48 yaşındaki Necmi K., Serdal Aslan ile görüşmek istedi. İkili Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki bir mekanda buluşmak için anlaştı. Necmi K., 19 yaşındaki oğlunu da yanına alarak görüşmeye gitti. Bu sırada tartışma yaşandı. İddiaya göre Necmi K., tabancasını çekerek Serdal Aslan’a ateş etti. Serdal Aslan, kaçmaya çalıştı. Ancak Necmi K.’nın oğlu Mustafa K.’da pompalı tüfekle saldırdı. Serdal Asla baba ve oğlunun silahından çıkan saçma ve kurşunlarla can verdi. Saldırı sırasında olayla ilgisi olmayan bir kişide vücuduna isabet eden saçmayla yaralandı. Olay anı bir güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Saldırganlar olayın ardından kaçtı. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hatekete geçti. Polis şüphelilerin saklanabileceği adreslere tek tek baskın düzenledi. Her iki şüphelide gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklandı.