Müslüm Gürses unutulmadı

Arabesk müziğinin ünlü isimlerinden Müslüm Gürses, vefatının 4üncü yılında sevenleri tarafından kendi adını taşıyan müzede anıldı.

Arabeskin kralı Müslüm Gürses 3 Mart 2013 yılında aramızdan ayrılmıştı. Müslüm Baba'nın ölümünün üzerinden tam 4 yıl geçti.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Müslüm Güses'in aramızdan ayrılışı dün gibi hissedilse de tam 4 yıl geçti. Baba'yı hiç kimse unutmadı. Gürses, Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.