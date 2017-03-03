Bugünkü YENİÇAĞ »

Müslüm Gürses unutulmadı

»
Müslüm Gürses unutulmadı
Arabesk müziğinin ünlü isimlerinden Müslüm Gürses, vefatının 4üncü yılında sevenleri tarafından kendi adını taşıyan müzede anıldı.

Arabeskin kralı  Müslüm Gürses 3 Mart 2013 yılında aramızdan ayrılmıştı.  Müslüm Baba'nın ölümünün üzerinden tam 4 yıl geçti.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Müslüm Güses'in aramızdan ayrılışı dün gibi hissedilse de tam 4 yıl geçti. Baba'yı hiç kimse unutmadı. Gürses, Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Müslüm Gürses unutulmadıMüslüm Gürses unutulmadıKPSS branş sıralamaları yayınlandı!KPSS branş sıralamaları yayınlandı!Bu kareleri Mehmetçik çektiBu kareleri Mehmetçik çektiQuresma'nın Fenerbahçe'ye cevabı sert oldu!Quresma'nın Fenerbahçe'ye cevabı sert oldu!Akaryakıt fiyatlarında indirim!Akaryakıt fiyatlarında indirim!SAS ve SAT'lar operasyona katıldıSAS ve SAT'lar operasyona katıldıKöpekten insanlık dersi!Köpekten insanlık dersi!Niran Ünsal başını yeniden açtıNiran Ünsal başını yeniden açtıDış ticaret açığı arttı!Dış ticaret açığı arttı!TSK'dan açıklamaTSK'dan açıklama
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti